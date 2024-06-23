الضويني: الوسطية أداة الأزهر للحفاظ على التراث الإسلامي

خلال محاضرة فى الجامعة الإسلامية بأندونيسيا..

قال فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن تراثنا الإسلامي يدعو للفخر والاعتزاز به لما فيه من كنوز عظيمة أنتجتها مناهج بذل فيها علماؤنا جل جهدهم لإصلاح المجتمع وتقويمه، مؤكدًا أن الوسطية هي أداة الأزهر للحفاظ على التراث، وقد جعلها عنوانه لأنها امتداد لوسطية الإسلام، التي تحترم العقل والنص.



وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته في ندوة دور الأزهر في الحفاظ على التراث الإسلامي العلمي بالجامعة الإسلامية العالمية بإندونيسيا، إلى أن ما يميز المنهج الأزهري هو اتصال السند لأن من كان شيخه كتابه غلب خطؤه على صوابه، كما أن من خصائص المنهج الأزهري هو شرف الموضوع لارتباطه بعلوم الشريعة واللغة وما يتصل بالله، إضافة إلى تميزه بالشمولية التي تعتمد على العقل والنقل، وكذا التوثيق والتثبت من صحة الأقوال.

الأزهري يُعمل العقل في تعامله مع التراث

وأضاف الدكتور الضويني، أن الأزهري يُعمل العقل في تعامله مع التراث فلايرفضه رفضًا قاطعًا، ولايتشدد فيه، وإنما يبحث في معناه وفهم محتواه الذي يحقق مصلحة المجتمع، فالمنهج الأزهري ضمان للأمن المجتمعي، ولهذا يجب احترام الآراء وهذا ما نغرسه في نفوس أبنائنا بأن يتقبلوا التعدد في الأفكار فيدرسوا السقيم ليعرفوه، ويدرسوا الصحيح ليعملوا به.



ومن جانبه قدم الدكتور جمهري معروف، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الإندونيسية، الشكر للأزهر الشريف وإمامه أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما يقدمونه من خدمات جليلة للأمة الإسلامية، ولما يبذلونه من جهود في دعم الجامعة بالأساتذة في تخصصات التفسير والحديث، مبينا أن الجامعة الإسلامية تحظى بإقبال من طلاب دول كثيرة، مؤكدا أن دعم الأزهر لها سيساعدها في تلبية حاجات المجتمعات الإسلامية وأن تكون مركزًا مهمًا من مراكز الحضارة.

وفى نفس السياق زارت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر معهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا. وذلك في إطار جولتها الموسعة بدولة إندونيسيا



وتأتي زيارة مستشار شيخ الأزهر تلبية لدعوة المعهد إياها لإلقاء محاضرات تخصصية وعلمية، وحضور حفل ختام العام الدراسي لطالبات المعهد.



وقد لقيت د. نهلة الصعيدي حفاوة بالغة من إدارة المعهد، وعلى رأسها السيد زهر الأنام هشام، مدير معهد التوجيه الإسلامي الثاني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد.