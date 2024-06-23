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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شديد الحرارة والعظمى بمكة المكرمة 45 .. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الاحد موضحًا أن الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم. 

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

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وأضاف المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وتابع المركز عن حالة الطقس، بأن الرياح في البحر الاحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.
وبالنسبة للخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج  من نصف المتر إلى متر

درجات الحرارة العظمى والصغرى 


وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:
مكة 45 32 40  
المدينة المنورة 45 33 20 
الرياض 47 31 15  
جدة 39 30 70 
الدمام 48 31 85  
أبها 32 20 85 
تبوك 38 27 40  
طريف 34 22 50  
الطائف 37 26 60  
القنفذة 38 32 85  
ينبع 46 30 65 
العلا 44 31 20  

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