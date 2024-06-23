حرب عالمية ثالثة.. ترامب يندد بسياسات بايدن نحو الحرب الروسية الأوكرانية

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصابع الإتهام نحو الرئيس الحالي جو بايدن بأنه سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

وكشف ترامب في خلال تجمع حاشد لأنصاره في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "في عهد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، العالم يشتعل، الرئيس يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة، وسنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة".

ووفقا لترامب فإن بايدن "يجب إقالته بسرعة" من منصبه.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "المشكلة الأكبر هي ما يقوله لروسيا والصين وكوريا الشمالية... هذه الدول تضحك علينا، ولا تصدق ما يحدث لأمريكا".

وانتقد ترامب باستمرار سياسة خلفه بايدن وخاصة في ما يتعلق بالصراع الأوكراني، وأكد أنه قادر على حل الأزمة بأسرع وقت ممكن في حالة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

