مباريات اليوم الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ في الدوري المصري كاملةً

يشهد اليوم الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ إقامة ٣ مواجهات في بطولة الدوري الممتاز ، ويأتي في مقدمتهم لقاء بيراميدز والمقاولون العرب الذي تأتي أهمية من رغبة بيراميدز في مواصلة الانتصارات في صراعه على لقب الدوري هذا الموسم والحفاظ على القمة.

وتأتي مواجهات اليوم بالدوري كما يلي ..

الإسماعيلي وفيوتشر الرابعة عصرا.

المصري وسيراميكا السابعة مساءً.

بيراميدز والمقاولون العرب التوقيت ذاته.

وأسندت إدارة مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكون من محمود الدسوقي للساحة، ويعاونه هاني خيري، وعمرو جمعة، وسيكون السيد منير حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو يديرها محمد عادل بمعاونة أحمد لطفي.

والمواجهة الأخرى بين المصري وسيراميكا تشهد تواجد محمود بسيوني حكمًا للساحة ، بمعاونة عمر فتحي، ومحمد عاطف الزناري، والحكم الرابع هو إبراهيم محمد، وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي بمعاونة حمادة القلاوي.

المواجهة الثالثة تجمع بيراميدز والمقاولون العرب ويديرها محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه شريف عبد الله وخالد السيد، وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد محمد معروف ويعاونه محمود ناصف.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للحكم محمد الحنفي هذا الموسم.

وينافس بيراميدز المتصدر بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ، رفقة الأهلي الذي يقترب رويدًا من القمة حال نجاحه في الفوز بباقي مؤجلاته بالبطولة.