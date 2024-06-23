الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة فجر اليوم

غزة
غزة

استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة، وفقًا لـ"وفا".

txt

فيينا.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (صور)

txt

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام (فيديو)

وأفاد مراسلونا باستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

وارتفعت أعداد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس، بحسب مصادر صحية، إلى 43 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا،منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

مواد متعلقة

فيينا.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان تندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (صور)

البيت الروسي بالقاهرة يحتفل بيوم "الحزن والذكرى"

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام (فيديو)

الأردن يدين استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمنشآت الإغاثية في غزة

38 شهيدًا و50 مصابا وعدد من المفقودين جراء قصف الاحتلال أحياءً في غزة

صحة غزة: استشهاد 101 فلسطيني في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع آخر 24 ساعة
الجريدة الورقية