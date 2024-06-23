سحب تراكمات مياه الصرف بشوارع قرية أبجيج في الفيوم

استجابت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، لشكوى أهالي قرية أبجيج حول تجمعات المياه بشوارع القرية.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بقرية العزب بالدفع بالمعدات لكسح المياه المتراكمة في الشوارع بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الفيوم.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم، أن الوحدة المحلية بقرية العزب، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بخصوص تسرب مياه مصرف دير الناحية بقرية أبجيج التابعة للوحدة المحلية بقرية العزب، قامت من خلال فرق الصيانة علي الفور بعمل معاينة على الطبيعة وقامت بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة من المصرف نتيجة إرتفاع منسوب المياه.

حل مشكلة انسداد مصرف تصافي دير الناحية بالفيوم

وتوجه رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى قرية أبجيج التابعة للوحدة المحلية بالعزب للمتابعة الميدانية وحل مشكلة انسداد مصرف تصافي دير الناحية بالمنطقه حيث ترأس فريق العمل والمختصين للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه بمصرف دير الناحية "مصرف زراعي" موجها بسرعة شفط وسحب المياه المتراكمة بالشوارع وتسليك المواسير التي حدث بها الانسداد باستخدام النافوري والماكينة الزراعية إلى جانب استخدام معدات الوحده المحليه بالعزب ومجلس المدينة للتغلب على تدفق المياه بالشوارع بعد إرتفاع منسوب المياه بالمصرف.

ووجه رئيس المركز بتغيير الماسورة التي حدث بها الانسداد والبالغ طولها 10 أمتار للقضاء على هذه المشكله نهائياً، وضمان عدم حدوثها مستقبلا، مؤكدا على ضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لرفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بالمركز والمدينة وكافة القرى تجنباً لحدوث أي أضرار بالبنية التحتية وعرقلة سير النشاط اليومي على صعيد المركز، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وأشار "رئيس المركز" إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالباً كافة العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، موكدا على ضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة سواء صفحة الموقع الرسمي لمركز ومدينة الفيوم على الفيس بوك أو غرف العمليات على الواتس أب أو عن طريق منظومة الشكاوى بالمحافظة.