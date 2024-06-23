فنانون تحت حصار المرض.. كندة علوش وغالية بن علي الأبرز

كان لخبر إصابة الفنانة كندة علوش بمرض السرطان صدى كبير على مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لما تتمتع به من شعبية كبيرة بين الجماهير، فضلًا عن أن النجمة غالية بن على أعلنت هي الأخرى في نفس التوقيت تعرضها لوعكة صحية شديدة .

وهو ما جعل أرشيف مرض الفنانين يتردد على بعض أذهان عشاق الفن، وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أبرز إصابات الفنانين .

غالية بن علي

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، كما كشفت خجلها من الإفصاح عن ذلك في ظل الأحداث المأساوية.

ونشرت النجمة غالية بن علي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام" مجموعة من الصور لها وعلقت عليها: "أتعافى ببطء بعد وعكة صحية سببها في الأغلب عدم الانتباه لنداءات جسد يهرم ويشيخ بسبب الانشغال بنداءات القلب المليء بالآخرين.. أخجل من الشكوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلي في شمال وجنوب العالم والمجاعة التي يواجهونها حاليًا".

سلين ديون

أصيبت سيلين ديون في شهر ديسمبر من العام 2022 بمتلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي نادر، وصرحت مؤخرًا في بيان قائلة: "إن العامين الماضيين شكلا تحدياً كبيراً لي، بدءاً باكتشاف مرضي وصولاً إلى تعلمي طريقة التعايش معه من دون أن أسمح له بأن يحدد من أنا، في حين يستمر مسار استئناف مسيرتي الغنائية، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية محبيني، وخلال فترة غيابي، قررت توثيق هذه المرحلة من حياتي لمحاولة التوعية بهذا المرض غير المعروف بصورة كبيرة ولمساعدة المصابين به".

وفي أبريل 2024 وبمقابلة مع مجلة فوغ الفرنسية صرحت سيلين ديون بقولها: "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".

أنجلينا جولي

كان اسم أنجلينا جولي ملازمًا لمحاربات السرطان حيث أصيبت بمرض السرطان في عام 2013، وخضعت لعملية استئصال الثدي تجنبًا لإنتشار الورم بجسدها، وذلك بعدما توفيت والدتها وخالتها بالمرض ذاته.

محمد عبده

كان لأبو نورا حرب طويلة مع السرطان حيث كشف إصابته بمرض سرطان البروستاتا، وذلك فى رسالة صوتية سجلها مع الأمير الراحل الشاعر بدر عبد المحسن قبل وفاته، وهو ما سبب صدمة لجمهوره في الوطن العربى كله.

ومؤخرًا كشف الشاعر السعودى صالح الشادى آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده و قال فى تصريحات تليفزيونية إن بداية المرض مع فنان العرب كانت قبل شهر رمضان الماضى، وأنه كان على تواصل معه ورآه بشوشاً وكأنه يعيش فى قمة السعادة ولم يكن يظهر أى شىء".

وأضاف أن فنان العرب يخضع للعلاج فى أحد المستشفيات بجدة مع وجود فريق من الأطباء يتابع حالته، فى فرنسا ودبى وجدة.

إليسا

كان إعلان إليسا عن مرضها غريبًا نوعًا ما حيث أعلنت المطربة اللبنانية إصابتها بسرطان الثدي، من خلال الفيلم الوثائقي "it's ok"، قائلة: "في 26 ديسمبر 2017، خضعت للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت وكانت نتيجتها إصابتي بالمرحلة الأولى من سرطان الثدي".

وتابعت: "شعرت بالخوف من المرض في البداية، إنها ليست مجرد تجربة، بل معاناة، هذه المرحلة كانت صعبة للغاية، حيث شعرت بالخوف من استئصال الثدي".

وأعلنت عن تعافيها من السرطان ، وقالت: "انا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه.. واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل اللي بيحبوكي".

أحمد حلمي

انتصر الفنان أحمد حلمي على مرض السرطان، بعدما اكتشف إصابته في منطقة الظهر عن طريق الصدفة، وخضع على الفور لجراحة استئصال للورم منعًا لسوء الحالة وإصابته بالشلل.