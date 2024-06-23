تشييع جثمان شاب صدمه قطار أمام مزلقان الواسطى ببني سويف

شيع أهالي قرية ابويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف جنازة شاب لقى مصرعه وتحولت جثته إلى أشلاء امس السبت، إثر تصادم قطار به أمام مزلقان السكك الحديدية بمركز الواسطى.

تفاصيل الحادث

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بحادث تصادم قطار بشاب أسفر عن وفاته في الحال أمام مزلقان الواسطى، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى ثلاجة الموتى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الواسطى المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفي يدعى؛ محمد إسماعيل عويس سيد 19 عامًا يقيم بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي صدمه قطار وتحولت جثته إلى أشلاء.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثة.