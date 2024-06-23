التصدي لسرقة مياه الري بالترع والمجاري المائية في الفيوم

واصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية، لضمان وصول المياه إلى النهايات خلال فصل الصيف.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندسة جيهان عباس مدير عام إدارة ري شرق الفيوم، وبالتعاون مع هندسة الري.

ضبط 7 حالات تعدي لسرقة مياه الري بالفيوم

خلال ذلك شنت هندسة ري طامية برئاسة المهندس محمد أشرف مدير الهندسة، حملة إزالة ليلية على بحر السرب وبحر وهبي وفانوس، تم خلالها ضبط عدد 7 حالات تعدي لسرقة مياه الري عبارة عن خراطيم وشفاطات بلاستيكية، وقامت الحملة برفع وإزالة التعديات والتحفظ على المواسير المستخدمة في سرقة المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل تابعت مدير إدارة ري شرق الفيوم أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية، والتي شملت نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير أمام أفمام الأباحر الرئيسية والفروع لتحسين حالة المياه بالنهايات، وتغذية الترع والمجارى المائية في اطار خطة الهندسة لتطهير كافة الترع والمجاري المائية، واستكمالا لأعمال التطهير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى شهر يونيه الجاري.

ومن جانبها أكدت المهندسة جيهان عباس مدير عام رى شرق الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة، موضحة أنه جاري تطهير عدد من الترع وكافة الفروع والجنابيات على الجانبين، بزمام هندسة ري طامية.

وتفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، مشيرة إلى أن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.