اليوم إستئناف التظلم علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، استئناف تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ولمدة 4 أيام حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

صرح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولي أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيهًا لكل مادة، وذلك من خلال تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وتسجيل رقم الجلوس والرقم القومي ودفع الرسوم المقررة.

جدير بالذكر أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2023 - 2024، بحضور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح 82.81٪ للإعدادية بالدور الأول.