الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عزت الرشق: التنكيل بشاب فلسطيني جريح هو استمرارٌ لإجرام الجيش النازي

قوات الاحتلال تقيد
قوات الاحتلال تقيد شابًا فلسطينياً فوق مقدمة عربة جيب

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قيام قوات الاحتلال المجرم بالتنكيل بشاب فلسطيني جريح، ووضعه على مقدمة سيارة عسكرية، واستخدامه كدرع بشري أثناء اقتحامها لحي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة؛ هو استمرارٌ لإجرام هذا الجيش النازي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

 

وأضاف الرشق، أن الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون تصعيد عدوانهم على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة.

 

وأكد الرشق، أن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وعدم وجود تحرك حقيقي للجم إرهاب هذا الاحتلال المجرم، يعطيه ضوءً أخضرًا لمزيد من الإجرام.

 

قوات الاحتلال تقيد شابًا فلسطينياً فوق مقدمة عربة جيب

قيدت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً مصاباً فوق مقدمة عربة جيب عسكرية خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت.

 

وفي فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر شابا فلسطينياً من جنين يدعى مجاهد عزمي ممدداً فوق مقدمة سيارة جيب تمر عبر سيارتي إسعاف.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار وتبادلت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله، وتابع: ألقت القوات القبض على المشتبه به وقيدته فوق عربة.

 

وقال الجيش: إن سلوك القوات في مقطع الفيديو للواقعة لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وإنه سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه وتم نقل الشخص إلى مسعفين لتلقي العلاج.

 

 

مواد متعلقة

شهداء الأقصى ترد على تهديدات سموتريش باستهداف مستوطنة بيت حيفر وشويكة

إسرائيل ترتجف بعد فيديو حزب الله.. تفاصيل

قاعدة التنف الأمريكية تحت رحمة الطائرات المسيرة شرقي سوريا

الحوثيون والمقاومة العراقية يستهدفون 5 سفن كانت متوجهة لإسرائيل

لبنان تهدد بضرب مصافي النفط ومنصة كاريش ومطار بن غوريون في تل ابيب

حسن نصر الله: لمن يهمه الأمر من يفكر في الحرب معنا سيندم

المبادرة الشيوعية بقبرص: القواعد البريطانية في قبرص معقل ضد شعب فلسطين واليمن

عاجل.. إسرائيل تطالب الدول بإخلاء المجال الجوي اللبناني وحزب الله: يا أهلا ومرحب
الجريدة الورقية