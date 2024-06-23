شيرين عبد الوهاب تفتح النار على شقيقها بعد أزمتها الأخيرة| حسام حبيب عنده حق (تفاصيل)

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها بعد الجدل الكبير الذي أثاره رواد السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية بعد المقاطع الصوتية التي انتشرت للفنان حسام حبيب وهو يتحدث عن أسرة طليقته شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنهم آذوها وهم سبب خلافها مع شركة روتانا.

وقالت النجمة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب المذاع على قناة MBC مصر، مساء أمس السبت:" أخويا باعني وحسام عنده حق"، وأوضحت أنها حررت سابقًا توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأن هذا الأمر هو ما عرضها لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، كما أكدت أنها ستكشف الحكاية كاملة بعد انتهاء التحقيقات وذلك احترامًا للقضاء و النيابة العامة.

وكشفت أيضًا أنها لا تستطيع نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

شيرين عبد الوهاب تدافع عن حسام حبيب

وقالت: "فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا بين محمد عبد الوهاب وحسام حبيب، وحبيت أكد أن كلام حسام مضبوط جدا، وأخويا فعلا باعني، والتصريح اللي نزل دا نزل من محامي محمد شاعر المستولي على السوشيال ميديا بتاعتي، وبالتوكيل أنا كنت عاملة له قديم، مضى له ورقة أو عقد تملكه من حساباتي، وموقعين بتاريخ قديم، كل كلام حسام حبيب مضبوط، وماتصدقوش أي حاجة من كلام محمد عبد الوهاب".

وأضافت: أنا مابحبش اتكلم عن مشاكلي الشخصية دلوقتي، عشان ماشغلش حد، والناس ماتقعدش تقول احنا ماورناش غير شيرين ومشاكل شيرين، لكن لازم تفهموا أن في أغاني حلوة جدا جدا، توما عاملها وعزيز الشافعي ومدين، وفي حاجات بتخلص من التصريحات عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، في حد بشخصه قاصد يقعدني في البيت، بنخلص الحاجات دي والأغاني هتنزل وهتعجبكوا جدا، وبإذن الله الأغاني هتعجبكم".

واختتمت قائلة: أنا اسفة اني بشيلكم أخباري، بس أنا اضطريت، صحيت لقيت مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة، وماليش دخل في اللي بيحصل دا، صدقوني أنا مش عايزة اضايقكم بأي أخبار عني حلوة أو وحشة، أكيد كل واحد عنده هموم ومشاكل، ودا اللي بيتقال معندناش غير شيرين، صدقوني مش قصدي، بدليل إني مكنتش بتكلم الفترة اللي فاتت، أنتم أهلي وسندي وأثبتوا لي كدة وبتردوا غيبتي، وأي بيان لي هيصدر من مكتب المحامي ياسر قنطوش، وانتم عارفين مين اللي بيقولوا الحقيقة، هو مش أهلي".

وتهيب الصحفيين بعدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها.

تسجيل الفنانة شيرين عبد الوهاب