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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل ترتجف بعد فيديو حزب الله.. تفاصيل

اهداف هدد حزب الله
اهداف هدد حزب الله بضربها في إسرائيل

بعد فيديو نشره الإعلام الحربي لحزب الله، ارتجفت قيادات إسرائيل، خاصة مع نشر إحداثيات لمواقع إسرائيلية هامة منها مقر وزارة الأمن "وزارة الحرب" في "تل أبيب"، في إشارة من لبنان إلى مواقع سيتم ضربها.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر عسكري، بأن تل أبيب ستدخل في استنفار، لاحتواء صواريخ من ساعات الصباح في الشمال.

وأضافت الوسائل العبرية، أنه في فيديو الإعلام العسكري لحزب الله، يمكن رؤية حيفا ومواقع أدخلها حزب الله إلى بنك أهدافه الجديد.

 

لبنان تهدد

لبنان.. نشر الإعلام الحربي لحزب الله، احداثيات لأهداف إسرائيلية تم رصدها بدقة، أبرزها مصافي النفط خزانات نفط عسقلان ومطار بن غوريون في تل ابيب، ومنصة كاريش، وميناء أشدود، ميناء الخضيرة، ومحطة كهرباء عسقلان .

 

ومحللون فسروا الأهداف بأنه في حالة ضربها ستعيد إسرائيل للعصر الحجري .

 

الفيديو نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني عبر حسابه بعنوان "ترقبوا إلى من يهمّه الأمر" وذلك بعد دقائق من التهديد الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية ضد الشمال، دعت فيه عدد من الدول، وظهر في الفيديو حسن نصر الله يقول : من يفكر في الحرب معنا سيندم.

 

وأكد حسن نصر الله في الفيديو: إذا قامت الحرب على لبنان فأن الحرب ستقام بلا قواعد ولا ضوابط وبلا أسقف، وظهر في الفيديو  أحداثيات وخرائط لعدد من المواقع الإسرائيلية والقواعد.

وفي نهاية الفيديو قال نصر الله : من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله .

اهداف هدد حزب الله بضربها في إسرائيل

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