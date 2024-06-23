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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون والمقاومة العراقية يستهدفون 5 سفن كانت متوجهة لإسرائيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن متحدث جماعة أنصار الله – الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، أنه بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية تم تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين، ضد 5 سفن كانت متوجهة إلى إسرائيل، منها  سفينةَ ( Shorthorn Express).

 

وقال متحدث الحوثيين في بيانه: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزة نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ كانتا على النحو التالي:

وأضاف البيان: العملية الأولى استهدفت أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركاتٍ انتهكت قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

 

والعملية الأخرى استهدفت سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

 

وأكد متحدث الحوثيين، أن العمليتان وقد حققت أهدافَهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ -بعونِ اللهِ تعالى- ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطيني حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

 

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