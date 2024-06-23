مرام علي تتراقص على "حبك سفاح" بحفل نانسي عجرم الأخير (شاهد)

كانت الفنانة السورية مرام علي أبرز حضور حفل المطربة اللبنانية نانسي عجرم الذي أحيته باسطنبول في مركز اسطنبول للمؤتمرات Istanbul Congress Center .

ورقصت مرام على أغاني نانسي عجرم بجانب المسرح وهو ما جعل الكاميرات تتوجه عليها وترصد لحظات حماسها على أغنية "حبك سفاح" ، كما نشرت مرام صورتها مع نانسي عجرم من كواليس الحفل على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

جدير بالذكر أن مرام علي تتواجد في تركيا لتصوير النسخة العربية من مسلسل "امرأة" الذي يشاركها في بطولته ستيفاني عطا الله ونيقولا معوض.

تاتوهات مرام علي

أثارت مرام علي الجدل في وقات سابق بعدما كشفت عن رأيها في رسم الوشوم وقالت إن ما تعرفه إنها ليست حراما دينيا، موضحة أنها رسمت على جسدها 3 وشوم.

وقالت مرام علي في لقاء ببرنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة "الجديد": "لا أعرف إذا كان الوشم حرام في الدين ما أعرفه إنه ليس حراما، هو يفضل ألا يكون هناك رسومات على الجسد، وإذا كان حرام أشيله".

وعن الجملة التي كتبتها على صدرها قالت: "ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ" ورفضت الكشف عن سبب كتابة هذه الجملة موضحة أن ورائها قصة لكنها ستكشف عنها في الوقت المناسب.