رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مساء اليوم السبت، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بكافة مراحلة (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية)، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب؛ وذلك للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للممتَحِنين.

وأوضح رئيس المنطقة أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موكدًا على دور الأزهر في نشر العلوم الشرعية والتراث الإسلامي، وتلبية احتياجات المتعلمين والراغبين في الالتحاق بدورات الرواق الأزهري العلمية المتنوعة.

وكان في استقباله الشيخ عبد الكريم إبراهيم، موفد الجامع الأزهر للإشراف على الاختبارات، والشيخ محمود ماهر، مدير الرواق بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والذي أفاد أن الاختبارات التي انطلقت عصر اليوم السبت الموافق 22/ 6/ 2024م، من المقرر أن تستمر لمدة ٣٠ يومًا، ويبلغ عدد الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالإسكندرية 1112 دارس ودارسة، يتم اختبارهم في 71 لجنة.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.