منها بطء شفاء الجروح.. 8 علامات تدل على نقص أوميجا 3 في الجسم

أدرجت أخصائية التغذية والتغذية تاتيانا إيفستينييفا العلامات الثمانية الأكثر شيوعًا التي قد تشير إلى نقص أوميجا 3 في الجسم، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تشمل أوميجا 3، ضرورية لحماية الخلايا والأعضاء الداخلية من التدمير.

كيف يشير الجسم إلى نقص أوميجا 3؟

ومن الأعراض الشائعة جفاف الجلد وحساسيته، وكذلك حب الشباب، وأوضحت الخبيرة أن دهون أوميجا 3 تعمل على تحسين سلامة حواجز الجلد، وتمنع فقدان الرطوبة وتحميه من المهيجات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل شائعة.

يمكن أيضًا الحكم على نقص PUFAs من خلال تدهور جودة الشعر، وفي هذه الحالة يتغير هيكله النزاهة والمسامية والكثافة تتفاعل الأظافر بنفس الطريقة - فهي تبدأ في التكسر.

إذا كنت عطشانًا باستمرار، فهذه أيضًا إحدى علامات النقص المحتمل، وأحاسيس مؤلمة في المفاصل والعضلات، ويعد بطء شفاء الجروح والشعور بالتعب المستمر وانخفاض الأداء من العلامات غير المباشرة أيضًا.

بسبب نقص أوميجا 3، تضعف وظائف الحماية للجسم تدريجيا، ونتيجة لذلك، تبدأ نزلات البرد المتكررة في إزعاجنا. يكمن الخطر في أنه إذا كان الجسم قادرًا على إنتاج أحماض دهنية أخرى غير مشبعة بمفرده، فيجب تعويض نقص أوميجا 3 خارجيًا - بالطعام أو المكملات الغذائية وجميع المأكولات البحرية غنية بهذه العناصر الغذائية.

ما الأحماض الدهنية أوميجا 3 ولمَ هي صحية للقلب؟

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة. وقد تقلل الالتهابات في الجسم. فالتهابات الجسم يمكن أن تسبب ضررًا في الأوعية الدموية. وقد يؤدي تضرر الأوعية الدموية إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

من فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية ما يلي

تحافظ على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم قليلاً.

تؤدي إلى انخفاض مستويات الدهون في الدم المعروفة بالدهون الثلاثية.

تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

احرص على تناول حصتين غذائيتين على الأقل من الأسماك، لا سيما الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فإنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة الموت القلبي المفاجئ.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الغنية بالدهون غير المشبعة مرتين أسبوعيًا على الأقل وتشكِّل كل أنواع الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات والمعادن. ولكن يحتوي السمك الدهني على أحماض أوميجا 3 الدهنية.