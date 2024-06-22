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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

من جديد.. البحر يجرف الرصيف البحري العائم إلى شواطئ تل ابيب (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

جرفت المياه أجزاء من الرصيف البحري العائم  الذي بنته الولايات المتحدة الأميركية في غزة إلى شواطئ تل أبيت، على بعد 70 كم من موقع تركيب الرصيف.

 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وصلت بعد الظهر السبت، أجزاء الرصيف الأميركي في قطاع غزة إلى شاطئ فريشمان في تل أبيب، وتعمل البلدية بالتنسيق مع الشرطة في التعامل مع الحادث.

 

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على منصة "إكس" ما قيل أنها قطع من الرصيف العائم وهي على جانب شاطئ فريشمان بتل أبيب.

وأنشئ الميناء العائم مطلع شهر مايو بعد إعلان الرئيس  الأميركي جو بادين إقامته من جانب القوات الأميركية قبالة غزة.  إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 مايو.

 

وتضرر الرصيف بعد ذلك بسبب الأحوال الجوية الرديئة التي استمرت ثلاثة أيام، ونقل بعد ذلك إلى مرفأ أسدود للقيام بالإصلاحات الضرورية.

 

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