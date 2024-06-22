كندة علوش.. قصة حياة النجمة السورية في ٢٠ صورة

صدمت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بإعلانها إصابتها بالسرطان خلال حوارها مع منى الشاذلي ببرنامج حلقات خاصة، والمذاع عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب .

وقالت:" الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض".

وتابعت: "ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب اهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا في حاجة مش مظبوظة".

وأضافت: "قررت الدكتورة أخذ عينة، عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقالي النتيجة مش كويسة، وفي أكثر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي، بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان".

وأردفت: "في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر، وروحت لدكتور كنا بنثق فيه، وأنا كان عندي كتلة متشعبة فالحالة اللي زي دي مينفعش أعمل العملية، لازم أخذ العلاج الكيمياوي لفترة طويلة، لحد ما تصغر وبعد كدا نقدر نشيلها".

وأضافت كندة: "الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار، ، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان"، وأردفت كندة: "أنا عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت ان ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي".

صور مختلفة من حياة كندة علوش