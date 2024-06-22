عمرو يوسف يدعم زوجته بعد إعلان إصابتها بالسرطان (تفاصيل)

حرص الفنان عمرو يوسف، على دعم زوجته الفنانة كندة علوش في أزمة مرضها الأخيرة، وذلك عبر حسابع الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

واعاد النجم عمرو يوسف، نشر حلقة زوجته التي اعلنت خلالها مرضها بسرطان الثدي، وذلك عبر خاصية الإستوري.

إصابة كندة علوش بمرض السرطان

وكانت كشفت الفنانة كندة علوش، عن إصابتها بمرض السرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب.

وقالت كندة، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية واستمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش".

وأضافت : "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

وتابعت : "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".

واختتمت حديثها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".

منى الشاذلي تدعم كندة علوش

دعمت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة كندة علوش بعد كشفها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشرت منى الشاذلي، صورة لها تجمعها مع كندة علوش من كواليس الحلقة، عبر حسابها قائلة : "بحبك يا كندة، وبدعيلك تعدي الأزمة وتفرحي بأحبابك اللي هما احبابي، كندة مش بس نجمة موهوبة إنسانة ربنا منحها حب وصبر وأمل يكفي الدنيا".