خطة تدريبية للعاملين بصدر الزقازيق على معايير الجودة والدفاع المدني والصحة المهنية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، تضم الدكتورة عزة عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، والدكتورة إيمان أبو عوف عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هايدي ممدوح مسئول الجودة بإدارة الأمراض الصدرية، وفي حضور مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ الصيدلية الرئيسية، وصيدلية نفقة الدولة، وصيدلية المستلزمات الطبية المجاني، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وذلك لرفع كفاءة المطبخ ووحدة المغسلة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من هذه الأعمال، ووفقاً لمعايير الجودة.

كما تفقد قسم المعامل والتعقيم، وعدد من الأقسام الطبية، والوقوف على مدى استيفاء هذه الأقسام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وذلك في إطار الاستعدادات لحصول المستشفى على الاعتماد من قبل الهيئة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة تنفيذ الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتي تأتي بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

وعقد الدكتور هشام مسعود ولجنة الوزارة اجتماعاً مع إدارة ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، تم خلاله مناقشة الإجراءات المتخذة لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير اللازمة للاعتماد بكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، كما تم مناقشة الخطة التدريبية للفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفى على معايير الجودة والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية وإجراءات مكافحة العدوى وغيرها.

ويعد منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، ومحافظة الشرقية مُدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.