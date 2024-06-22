تدريب أطفال المشروع القومى للموهبة الحركية على رياضيات «الجود وسلاح الشيش وألعاب القوى»

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريب أطفال المشروع القومى للموهبة الحركية، وكذلك المرحلة التخصصية لرياضات «الجودو، سلاح الشيش، ألعاب القوى» والمنفذ بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام «السبت، الإثنين، الاربعاء» من كل أسبوع، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن هذا المشروع يُنفذ فى إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال فى سن مبكرة، وتأهيلهم بدنيًا، وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة.

وتواصل المديرية في عملية استكمال الانتقاء لمن يرغب الانضمام للمشروع القومي للموهبة الحركية، والذى يعد خطوة أساسية لتحديد وتطوير المواهب الحركية، وتوجيه الأطفال نحو البرامج التدريبية الملائمة، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق تطورهم الحركي.

ويساهم المشروع في توفير الفرص المناسبة للمواهب الحركية وتشجيعها، للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الرياضة والحركة.

وأشار الدكتور احمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن الهدف من المشروع إمداد المشروعات القومية للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا، وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق أكبر عدد من الميداليات.

ولفت إلى العملية التدريبية تتم تحت إشراف اللجنة العلمية واختيار مدربين متخصصين للتعامل مع الاطفال، والعمل وفقا للخطة التدربيبة الموضوعة من اللجنه العلمية.

وينفذ المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضى، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور رضا ربيع المشرف العام للمشروع.