كندة علوش تكشف لحظات إجرائها جلسات الكيماوي (تفاصيل)

كشفت الفنانة كندة علوش، إنها خاضت تجربة مرض السرطان بمفردها، لكي لا يجري التعامل معها على أنها مريضة سرطان، وأرادت أن تخوض تجربتها دون شعور بالحزن.

كندة علوش

تابعت الفنانة كندة علوش خلال ، قائلة: "أنا قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي لأن أولادي لسه صغيرين، ومكنتش عايزاهم في البيت يعيشوا أجواء المرض".

كندة علوش

كيف كانت تقضي كندة علوش جلسات الكيماوي



وتابعت الفنانة كندة علوش، أن زوجها الفنان عمرو يوسف كان يذهب معها في جلسات الكيماوي، ويصر أن يكون بجانبها، لافتة إلى أنها كانت تقرأ القرآن أثناء الجلسات لكي تشعر بالقوة وتمر تلك الأزمة بسلام.

كندة علوش

كندة علوش تكشف تفاصيل علاجها

أنهت كندة علوش حديثها: "في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر، وروحت لدكتور كنا بنثق فيه، وأنا كان عندي كتلة متشعبة فالحالة اللي زي دي مينفعش أعمل العملية، لازم أخذ العلاج الكيمياوي لفترة طويلة، لحد ما تصغر وبعد كدا نقدر نشيلها".