عمرو يوسف وكندا علوش.. " حكاية حب" لا تعرف الظروف الطارئة

تفاجئ جمهور الفنانة السورية كندة علوش بإعلانها لأول مرة عن إصابتها بالسرطان وذلك في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة الإعلامية عبر منصة اليوتيوب.

ووقع هذا الخبر كالصاعقة على محبيها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف الذي حقق نجاحات مبهرة يتحدث عنها الجميع في الفترة الأخيرة من خلال فيلم شقو وفيلم ولاد رزق 3 الذي عرض في دور العرض في عيد الأضحى المبارك قبل أيام.

علاقة عمرو يوسف وكندا علوش

ولعل الملفت في الأمر أن ما مر به الزوجان لم يؤثر على المشوار الفني لعمرو يوسف ما يدل على الدغم المستمر من قبل كندة علوش، فمنذ زواجهما كانت علاقتهما نقية أمام الجميع وتظهر عليها الحب البالغ والإحترام الشديد من كلا الطرفين .

فدائمًا ما تأخذ كندة قوتها وثقتها بنفسها بجانب زوجها وهو ما ظهر في أحد الفاعليات عندما كانت على السجادة الحمراء أثناء تكريمها بالعرض الأول لفيلمها "نزوح" ضمن فعاليات مهرجان "فينيسيا السينمائي" بدورته الـ 79 تلتقط الصور وحيدة ، ولكن لم تكمل ونادت على الفور زوجها الذي كان واقفًا يلتقط صورا لها أثناء التكريم، ليكون بجانبها وعلى الفور ذهب لها وبدت عليها حينها ملامح الإطمئنان والثقة بالنفس.

وكشفت كندة خلال حوارها مع منى الشاذلي أن زوجها عمرو يوسف كان قلقًا عليها كثيرًا بعد إكتشاف مرضها وأنه هو من أصر على أن تذهب للطبيبة وتجري الفحوصات اللازمة ،قائلة:" عمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وعمرو كان خايف أكتر منيّ وقلقان".

تعليق عمرو يوسف على مرض كندة علوش

فخلال الفترة السابقة التي شهدت غياب النجمة السورية عن الساحات الفنية وعن الانظار بشكل عام ، دائمًا ما يواجه عمرو أسئلة متفرقة من الصحفيين حول سبب غيابها ،وهو ما يرد عليه عمرو بطريقة غير مباشرة ، فلم يبوح الزوج بأي من تفاصيل مرض الزوجة رغم السؤال المستمر .

كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان

وعن تفاصيل إمعرفتها إصابتها بالسرطان قالت كندة خلال حوارها: “أنا رضعت كريم لمدة 9 شهور، رغم أني كان نفسي أكمل، وحسيت إن فيه مشكلة، وقررت أوقف، وعملت تشيك أب، وقالولي التهاب وبعد فترة حسيت إن عندي أعراض مش بتروح”.

وتابعت كندة: “وبعد فترة عمرو قالي روحي اعملي تيست اتأكدي، وروحت للدكتورة قالتلي أنا عايزة آخد عينة، وهي وشها بقا لونه أصفر ووشها خايف، وخدت عينة لمعمل التحاليل”.

وأضافت : “الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار، ، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان”، كما أوضحت أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة، كاشفةً أنها خضعت للعلاج سريعًا وساندها زوجها.

وأردفت قائلة: “أنا عمري ما قولت ليه يارب.. وحسيت ان ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي”.

زواج عمرو يوسف وكندة علوش

اشتعلت شرارة قصة حب عمرو يوسف وكندة علوش بعد تعاونهما الفني من خلال مسلسلى “نيران صديقة" و"عد تنازلى”، وعقد قرانهما في نوفمبر 2016، وأقيم حفل زفافهما في أسوان في يناير 2017، وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة.

حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم تامر حسنى، ووفاء عامر، وهند صبرى، وظافر العابدين، وصبا مبارك، ويسرا، وريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد داود، وطارق لطفى، وآيتن عامر، ومحمد عز العرب، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وياسمين رئيس، والمخرج هادى الباجورى، والسيناريست تامر حبيب، ونجوم آخرون.