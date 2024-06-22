نانسي عجرم تتألق في آخر حفلاتها بتركيا (صور)

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بمجموعة من الصور من كواليس حفلتها الأخيرة التي أحيتها باسطنبول في مركز اسطنبول للمؤتمرات Istanbul Congress Center وسط حضور كبير من جمهورها فضلا عن عدد من النجوم أبرزهم طوني عيسى، مرام علي، ستيفاني عطالله .

وتألقت نانسي بإطلالة جذابة من دار أزياء إيلي صعب حيث ارتدت فستان ذو كتف واحد ويتميز بفتحة من أحد جانبيها بالألوان الأسود والأبيض والبني، كما اختارت لخصلات شعرها البني تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة ما اضفى رقة على إطلالتها ، وكعادتها لم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاة باللون النود مع بلاش بنفس اللون ، وابرز جمال عينيها بوضع الماسكرا والكحل الأسود.

وعلقت نانسي على الصور قائلة :" ممتنة لجميع الذين سافروا من قريب وبعيد ليكونوا جزءًا من هذه الليلة الاستثنائية في #اسطنبول! لقد جعلتوها كبيرة ومميزة جدًا! ".

من هي نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم من مواليد 16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكا كولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.