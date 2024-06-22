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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي القتيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من الكتيبة 9212 التابعة للواء 205 في معارك رفح.

 

 

 

في ذات السياق، أعلن الإعلام العبري، عن زيادة كبيرة وملحوظة للمتظاهرين في المظاهرات الإسرائيلية التي تطالب بإسقاط نتنياهو والانتخابات المبكرة ، والتي انتشرت في كل المدن المحتلة وأكبرها في تل ابيب، وقام متظاهرين بعرض البيت محترق وسط شارع الملك جورج في تل أبيب .

وسط مخاوف متزايدة من اقتحام منازل الوزراء وخاصة نتنياهو، ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيزات للحراسة، وتحول منزله إلى ثكنة عسكرية في ظل التهديدات بالقتل .

 

وأكدت القناة 14 العبرية، أن تظاهرات حاشدة اندلعت في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل، وهي الأكبر منذ السابع من أكتوبر، وقام المتظاهرين بعرض البيت محترق وسط  شارع الملك جورج في تل أبيب - ضمن المسيرة الاحتجاجية، وطالبوا  بإجراء انتخابات الآن.

كما أضرم متظاهرون النار أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.

 

 

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