شاهد.. حلا شيحة في مرمى الإنتقاد في أحدث ظهور |متابعون:ربنا يهديكي

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، معلقة عليها قائلة:" أبقِ وجهك دائمًا باتجاه ضوء الشمس وسوف تسقط الظلال خلفك".

وظهرت حلا بإطلالة أنيقة ومثيرة حيث ارتدت جيب ذو فتحة طويلة تكشف سيقانها باللون الكحلي، ونسقت معه توب قصير من ناحية البطن وبأكمام بالألوان الأبيض والكحلي ، وهو ما أبرز أناقتها .

ولم تمر هذه الصورة مرور الكرام كالعادة منذ أن قررت حلا خلع الحجاب ، فطالتها تعليقات مهاجمة ولعل أبرزها :" لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يهديكي"، " لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يهديكي"، "يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ،بعد الحجاب والنقاب والستر أهذا حالك يا عزيزتي ربنا يهدينا ويهديكي"، "هبت منك خالص ربنا يهديكي تاني".

حلا شيحة تخلع الحجاب

وكانت قد خلعت حلا شيحة الحجاب في شهر مارس من العام الماضي ونشرت حينها صورة لها بدون حجاب وأغلقت خاصية التعليقات ، وكتبت عليها: "تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقًا".

من هي حلا شيحة

ممثلة مصرية، ولدت لأم لبنانية وأب مصري بالإسكندرية عام 1979، كانت بداية مسيرتها الفنية عام 1997 من خلال مشاركتها بمسلسل “نسر الشرق” عام 1997، ثم كانت نقطة إنطلاقها الحقيقية حين شاركت بمسلسل "الرجل الآخر" عام 1999، لتقتحم مجال السينما بالعام التالي من خلال المشاركة بفيلم “ليه خلتني أحبك”عام 2000، توالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها “عريس من جهة أمنية، السلم والثعبان”، واعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” والذي قامت بتمثيله وهي ترتدي الحجاب، ثم عادت مؤخرا للمجال الفني وشاركت في مسلسل زلزال عام 2019.