الطيران المدنى المصرى عملاق يحلق فى سماء القارة السمراء

أعربت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، لاستجابته لمطالب المصريين بالخارج، وتسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى (مقديشيو وأبيدجان وجيبوتى) بالقارة الأفريقية، أثناء شهر يوليو المقبل.

وأوضحت وزيرة الهجرة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية فى الدول الثلاث طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وذلك أثناء لقائهم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» والتى نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم.. وأشادت السفيرة سها جندى بجهود وزارة الطيران وشركة «مصر للطيران»، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، وتدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء.

وشددت السفيرة سها جندى على أن الجمهورية الجديدة حريصة على تعزيز وتكامل الجهود لخدمة المواطنين، لتعزيز الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، وهناك توجيهات مستمرة بالعمل على حل ما يعرض للمواطنين من مشكلات، مؤكدة أن المصريين بالخارج ركن أصيل للقوى الناعمة المصرية.

ثلاث خطوط جديدة لأفريقيا

ومن جانبه أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران إن ذلك يأتى فى ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول القارة الأفريقية، وفى إطار رؤية وزارة الطيران المدنى بأهمية التوسع فى أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات النقل الجوى وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الأفريقية.. أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عن تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال شهر يوليو القادم، وهى مقديشيو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار وكذلك خط إلى جيبوتى.

حيث من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الايڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أن تسيير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتى ومقديشيو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتى - مقديشيو - جيبوتى - القاهرة).

وتنتهج مصر للطيران خطة طويلة المدى للتوسع فى أفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التى تصل إليها الشركة فى أفريقيا 26 نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر فى أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة فى العالم، وتسعى الشركة الوطنية بما يتوافق مع استراتيجيتها المستقبلية إلى زيادة فرص الوجود داخل القارة السمراء حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة إلى داكار بالسنغال، لوندا بأنجولا، وكيب تاون بجنوب أفريقيا، باماكو بمالى، هرارى بزيمبابوى ولوساكا بزامبيا، وذلك بما يتوافق مع خطة تطوير وتدعيم أسطولها الجوى بأحدث الطرازات العالمية.

إشادة غينية

مهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران

وفى السياق ذاته وفى إطار الجهود التنسيقية والداعمة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران، أشاد أمادو أورى باه رئيس وزراء دولة غينيا وكل من وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الدينية بدولة غينيا بدور الناقل الوطنى مصر للطيران فى نقل حجاج كوناكرى مباشرة إلى الأراضى المقدسة لهذا العام، وذلك بعد غياب ١٢ عاماً عن السوق الغينى.

هذا وقد تمت الإشادة بدور الناقل الوطنى خلال الاحتفال الذى تم لتوديع أفواج الحج الرسمى بدولة غينيا من مطار كوناكرى إلى مطار المدينة المنورة خلال سفرهم على متن رحلات مصر للطيران، بحضور كل من سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بغينيا ولفيف من كبار المسئولين بالدولة.. حيث أعرب الحضور عن سعادتهم بعودة مصر للطيران إلى السوق الغينى، كما أشادوا بمستوى الخدمة المتميزة التى تقدمها مصر للطيران لنقل حجاج كوناكرى على أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، وكذلك دور الشركة الوطنية فى تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد فازت بمناقصة عالمية لنقل ١٥ ألف حاج من حجاج دولتى غينيا ومالى على متن أكثر من ٥٠ رحلة خاصة مباشرة فى مرحلة الذهاب التى استمرت حتى ٧ يونيو الحالى، وبالمثل فى مرحلة العودة التى بدأت فى ٢٢ يونيو الجارى.