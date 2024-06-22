وفاة صالح الشيبي الوريث الـ 77 لـ"مفتاح الكعبة"

توفي صالح الشيبي، السادن الأحدث في سلسلة عائلته المكلفة بحمل مفتاح الكعبة المشرفة، منذ أكثر من 1400 عام، عن الـ80 عاما.

وحضرت جموع من المصلين صلاة الجنازة بالحرم المكي فجر اليوم السبت؛ تكريما لأعوام قضاها حاملا للمفتاح الأعظم، استكمالا لإرث عائلته الذي بدأ منذ العام الثامن للهجرة بتولية من النبي تمثلت في قوله "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

وتسلم الشيبي السدانة الشرفية من عمه في عام 1980، ليظل حاملا للمفتاح طيلة 44 عاما ما سمح له بغسل الكعبة المشرفة لما يربو من 100 مرة.

ووفقا للهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام، فإن مفتاح باب الكعبة يُستودع السادن الأول من عائلة الشيبي، أكبرهم سنا، ليكون منوطا بإخطار باقي كبار السدنة عند فتح باب الكعبة؛ للحضور والقيام بغسلها من الداخل بمشاركة ولي الأمر والأمراء وضيوفهم.

ومن المعتاد أن تُغسل الكعبة من الداخل مرتين في الوقت الراهن، بمشاركة السدنة بعد فتح الباب.

وبعد وفاة الشيبي من المقرر أن تعقد العائلة اجتماعا موسعا عقب انتهاء اليوم الثالث للعزاء، لنقل مهمة السدانة إلى أكبر ذكور العائلة، بحضور ورثة كبير السدنة الراحل لتسليم عهدة تتضمن مفتاح الكعبة المشرفة.

وفي أعقاب انتهاء مراسم تسليم عهدة السدانة، يرفع السادن الأكبر الجديد من عائلة الشيبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "لسماع توجيهاته وتعليماته".

يذكر أن ولاة العهد السعوديون، أقرّوا تباعا بإسناد السدانة إلى عائلة الشيبي؛ إثباتا لإرثهم التاريخي، ليكونوا على رأس المسؤولين عن استبدال كسوة الكعبة وغسلها، وذلك المسؤولين عن حمل مفتاحها وبالتالي فتحها للزائرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.