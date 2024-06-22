ثقافة أسوان يحتفل بـ "إراتوستينس" ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية

نظم ثقافة الطفل بفرع ثقافة اسوان، وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، و بالتعاون مع مركز القبة السماوية بقطاع التواصل الثقافة بمكتبة الإسكندرية احتفالية "إراتوستينس".

و استهلت الاحتفالية بمحاضرة نقذت بقصر ثقافة العقاد بحضور مسؤول ثقافة الطفل بالفرع، شارك فيها المهندسة رؤى هلالى أخصائى وحدة الأنشطة، والمهندس حسن النفراوى اخصائى وحدة الأنشطة بمركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، و استعرضا فيها تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة، وأهم العلماء فى ذلك الوقت، ومنهم العالم "إراتوستينس " ومنهجه العلمى الذى اتبعه لقياس محيط الكرة الأرضية بين مدينة الإسكندرية ومدينة أسوان.

وأشارا أن العالم "إراتوستينس" ولد فى ليبيا ودرس فى أثينا ثم إنتقل للعيش بمدينة الإسكندرية، وهو ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية، قام برسم خريطة لنهر النيل، كما قام بقياس زاوية ميل الشمس، والمسافات بين الأرض والقمر، وبين الأرض والشمس،

وأشار إلى أن أبرز إنجازاته قياس محيط الأرض بدقة مستعينا بقياسات دوائر العرض بين محافظتى الإسكندرية وأسوان، حيث قام بقياس طول ظل إحدى المسلات بالإسكندرية ظهر يوم الانقلاب الصيفى والذى يوافق ٢١ يونيه كل عام وتوصل إلى أن الارض ليست مسطحة وأنها كروية، وأن أشعة الشمس متوازنة، ولامتداد خط الطول تكون الزاوية الناتجة عن تقابل الخطين بالبئر فى جزيرة أسوان وظل المسلة بالإسكندرية، وأثناء المحاضرة تم الاستعانة بطفلتين من الحضور لإجراء تجربة عملية بإستخدام خريطة مصر وكشاف لتوضيح عملية تعتمد الشمس وكروية الأرض، وتم توزيع كتيبات تشرح جوانب الإحتفالية، كما إرتدى الأطفال بنز شعار الإحتفالية.

وأضافت منال عبد العزيز مسؤول ثقافة الطفل بثقافة أسوان بمشاركة ٢٠٠ طفل وطفلة توجها إلى جزيرة "ألفنتين" لإجراء تجربة عند البئر بالجزيرة أسوان، باستخدام الميزان المائى والمنقلة و المسطرة والأستيكة والقلم وورقة كراسة أجرى فريق مكتبة الإسكندرية مع الأطفال بجوار البئر بالجزيرة تجربة العالم "إراتوستينس" لقياس محيط الأرض أثناء تعامد الشمس ظهرا التوقيت الذى يوافق ظاهرة الانقلاب الصيفى فى إطار الاحتفالية "إراتوستينس"

وقد سعد الأطفال بالجولة على صفحة نهر النيل، وبوجودهم على جزيرة أسوان وألفنتين التى تحمل عبق الحضارة المصرية، وبالجولة داخل جنبات المتحف الملحق لمتحف آثار أسوان وسط جو ممزوج بمتعة المعرفة العلمية، والتاريخية، والترفيهية.

نظم الاحتفالية ثقافة الطفل بفرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف سليم، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.