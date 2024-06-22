تعرف على العلامة الأكثر ترخيصاً في مصر

تصدرت علامة " هيونداي"، الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي بعدما تمكنت من ترخيص نحو 1460 مركبة هيونداي، وذلك وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

شيفروليه في المركز الثاني بعد هيونداي

أما المركز الثاني من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في مصر فكان من نصيب علامة شيفروليه بعدد مركبات مرخصة بلغ نحو 1025 مركبة شيفروليه.

كيا في المركز الثالث بعد شيفروليه وهيونداي

وفي المركز الثالث من قائمة السيارات الأكثر ترخيصاً حلت علامة كيا بنحو860 مركبة، وتلتها في المركز الرابع علامة مرسيدس بنحو800 مركبة مرسيدس.

وبحسب تقرير شهر مايو الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والذي أعلنته الأهرام وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، حلت علامة تويوتا في المركز الخامس بنحو 769 مركبة تويوتا.

علامة شيري في المركز السادس

أما في المركز السادس من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً جاءت علامة شيري بنحو 767 مركبة شيري.

إم جي في المركز السابع

وفي المركز السابع جاءت علامة إم جى 693 مركبة إم جي، وتلتها "نيسان" في المركز الثامن بنحو 657 مركبة نيسان.

سكودا في المركز التاسع

أما المركز التاسع فكان من نصيب علامة سكودا بنحو 662 مركبة سكودا، بينما جاءت علامة ميتسوبيشي في المركز العاشر بنحو 436 مركبة ميتسوبيشي مرخصة وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال شهر مايو

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات قد أكدت في تقريرها الخاص بشهر مايو2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي بلغت 27503 مركبة، وهو ما يعد ارتفاعاً في مبيعات السيارات مقارنة بشهر أبريل الماضي، بنحو 6360 مركبة.

كما أكد تقرير "مايو" ، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2021 بلغ 2775 مركبة، و4491 مركبة موديل 2022 و4859 مركبة موديل 2023 و15352 مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025، وذلك وفقاً للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.