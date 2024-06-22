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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة المجاهدين الفلسطينية: العدو الأمريكي شريك أصيل بجرائم الصهاينة ضد شعبنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، استمرار الصمت والعجز الدولي والعربي أمام جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين والتي كانت آخرها في حي التفاح والشاطئ وخيم النازحين في رفح ،  وتعد وصمة عار في جبين الإنسانية واستخفاف جديد بالقرارات الدولية تمارسه عصابة دولة الكيان الإجرامية، والعدو الأمريكي هو شريك أصيل بجرائم الصهاينة ضد شعبنا.

 

وحملت الحركة في بيانها، الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن مسئولية مواصلة العدو جرائمه البشعة بحق شعبنا، مؤكدة أن العدو الأمريكي هو شريك أصيل بجرائم الصهاينة ضد شعبنا وسلب حقوقه..

وأضافت الحركة، أن العدو بهذه الجرائم المتواصلة يحاول الهروب من فشله أمام صمود وابداعات المقاومة المستمرة، مستغلاً الصمت والعجر الدولي ونؤكد أنه لن ينال من عزيمة شعبنا.

وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن العدو لن يفلح بجرائمه الوحشية التغطية على الفشل والأزمة التي يواجهها امام مقاومتنا الباسلة ولن يحمي جنوده من ضربات المجاهدين ، ولن تزيدنا جرائمه الجبانة إلا صلابة وتمسكاً بطرده من أرضنا وتحطيم جيشه الإرهابي..

ودعت الحركة شعوب العالم وأحرارها لتصعيد احتجاجاتهم وممارسة مزيد من الضغط على الصهاينة وداعميهم حتي يتوقف العدوان الصهيوني الوحشي على شعبنا..

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