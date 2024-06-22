لوكاكو يقود تشكيل بلجيكا الرسمي أمام رومانيا باليورو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة رومانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة بلجيكا أمام رومانيا في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب راين إينرجي ستاديون في كولن.

تشكيل بلجيكا أمام رومانيا

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ثياتي، كاستاني، فايس، فيرتونخين.

الوسط: دوكو، تيليمانس، أونانا.

الهجوم: دي بروين، لوكاكو، لوكيباكيو.

وتحتل رومانيا صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعدما حققت فوزًا كبيرًا على أوكرانيا بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تتذيل بلجيكا الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في أول مباراة أمام سلوفاكيا بهدف دون رد.