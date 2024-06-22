عاجل
حزب الله يقصف مستعمرة المطلة ردا على استهداف القرى الجنوبية في لبنان
السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيين: دمرنا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور واستهدفنا سفينة تجارية اخترقت الحظر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله – الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، استهداف سفينةَ ( Transworld navigator ) في البحر العربي، وتدمير حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور شمالي البحر الأحمر وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وقال متحدث الحوثيين في بيانه: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا،  نفذت القوات البحرية اليمينة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينةَ ( Transworld navigator ) في البحر العربي وذلك بعددٍ من الصواريخ البالستية وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابة السفينة إصابةً مباشرةً بفضل الله. 

 

وأضاف:  جاءَ استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة.

 

وقال: ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عمليةَ استهدافٍ لحاملةِ الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمالي البحر الأحمر وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة، وقدْ حققت العملية أهدافَها بنجاح.

 

وأكد أن القوات المسلحةَ اليمنيةَ -بعون الله تعالى- ستواصلُ تنفيذ عملياتها العسكريةِ إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأن القوات المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك رداً على العدوان على بلدنا ودفاعاً عن اليمن العزيز.

مواد متعلقة

الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف زورق طوفان 1 لسفينة توتور TUTOR

القوات اليمنية: استهدفنا السفينة TUTOR  بزورق طوفان 1 المسير

قائمة أعداء إسرائيل تتسع ويلحق بالرئيس الإندونيسي اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

كمائن المقاومة كابوس قادة إسرائيل.. أبرزها الشابورة

المقاومة تنشر صور شهداء مدينة قلقيلية المغتالين على يد الاحتلال

حزب الله يشن هجومًا جويًَا على مربض مدفعية الاحتلال في الزاعورة

القسام تنشر مشاهد استهداف مواقع إسرائيلية في حي الزيتون بقذائف الهاون

صرصور يعطل مؤتمر متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.. فيديو
الجريدة الورقية