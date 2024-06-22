الحوثيين: دمرنا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور واستهدفنا سفينة تجارية اخترقت الحظر

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله – الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، استهداف سفينةَ ( Transworld navigator ) في البحر العربي، وتدمير حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور شمالي البحر الأحمر وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وقال متحدث الحوثيين في بيانه: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذت القوات البحرية اليمينة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينةَ ( Transworld navigator ) في البحر العربي وذلك بعددٍ من الصواريخ البالستية وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابة السفينة إصابةً مباشرةً بفضل الله.

وأضاف: جاءَ استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال: ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عمليةَ استهدافٍ لحاملةِ الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمالي البحر الأحمر وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة، وقدْ حققت العملية أهدافَها بنجاح.

وأكد أن القوات المسلحةَ اليمنيةَ -بعون الله تعالى- ستواصلُ تنفيذ عملياتها العسكريةِ إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأن القوات المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك رداً على العدوان على بلدنا ودفاعاً عن اليمن العزيز.