التعادل الإيجابي يحسم موقعة طلائع الجيش وسموحة بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة طلائع الجيش أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت مباراة طلائع الجيش وسموحة إثارة ومتعة كبيرة، بعدما تقدم محمد دياب بالهدف الأول للطلائع في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل مصطفى البدري لسموحة في الدقيقة 36.

وتقدم سموحة في النتيجة عن طريق اللاعب عبد اللطيف بينكاسو في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، ليعود عمر السعيد ويسجل هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

بينما حصل علي حمدي، لاعب طلائع الجيش على بطاقة حمراء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ليُكمل النادي العسكري باقي المباراة بعشرة لاعبين.

ووصل سموحة للنقطة 39 في المركز الخامس بترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بينما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 34 في المركز الحادي عشر.