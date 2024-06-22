مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تزور معهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا

ضمن لقاءاتها العلمية الموسعة بدولة إندونيسيا

زارت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر معهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا. وذلك في إطار جولتها الموسعة بدولة إندونيسيا

حضور حفل ختام العام الدراسي لطالبات المعهد.



وتأتي زيارة مستشار شيخ الأزهر تلبية لدعوة المعهد إياها لإلقاء محاضرات تخصصية وعلمية، وحضور حفل ختام العام الدراسي لطالبات المعهد.



وقد لقيت د. نهلة الصعيدي حفاوة بالغة من إدارة المعهد، وعلى رأسها السيد زهر الأنام هشام، مدير معهد التوجيه الإسلامي الثاني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد.



وتتضمن الزيارة إلقاء عدد من المحاضرات العلمية والتخصصية حول أهمية اللغة العربية وخصائصها وضرورة تعلمها ودورها الحضاري، والتعريف ببرنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية الذي نال مباركة وموافقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكذلك المجلس الأعلى للأزهر.



كما تشهد الزيارة حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدارسين بالمعهد، ومتابعة البرامج العلمية التي يقدمها المعهد لطلابه.

جدير بالذكر ان الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بدات جولة موسعة في دولة إندونيسيا يوم الاثنين ١٧ يونيو وتنتهي الثلاثاء ٢٥ يونيو. وذلك تلبية لدعوة عدد من المؤسسات التعليمية في دولة إندونيسيا



تأتي جولة مستشار شيخ الأزهر تجاوبًا مع الإقبال الشديد من جانب المؤسسات التعليمية في دولة إندونيسيا على البرامج التي يقدمها مركز تطوير الوافدين في مجال تعليم اللغة العربية.



تستعرض د. نهلة الصعيدي في زيارتها برامج تعليم اللغة العربية ونشرها، وعلى رأسها برنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية الذي نال مباركة وموافقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكذلك المجلس الأعلى للأزهر.

يتضمن برنامج الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية التوسع في إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في دول العالم، أسوة بما تم في مركز الأزهر للغة العربية في دولة جامبيا وتشاد



تشمل جولة مستشار شيخ الأزهر الشريف إلقاء محاضرات تخصصية عن اللغة العربية، وكذلك محاضرة علمية في حفل ختام العام الدراسي بمعهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا.



كما تتضمن جولة د. نهلة الصعيدي حضور اجتماع مع وزير الشئون الدينية والسفارة المصرية في إندونسيا، ورؤساء الجامعات، وعدد من كبار الشخصيات.