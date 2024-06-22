محافظ بني سويف يتابع امتحانات دبلوم المعهد الفني للتمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير امتحانات امتحانات الصف الخامس، دبلوم المعهد الفنى للتمريض في يومها الأول موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، حيث أشار إلى قيامه اليوم بمتابعة سير الامتحانات، وذلك بحضور والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتورة حنان خلف مديرة إدارة الشئون الطبية، الدكتورة نرمين محمد نجيب مديرة مستشفي التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض، وفاطمة محمود مدير المعهد، حيث تؤدي طالبات الصف الخامس الامتحان في مادة "اللغة العربية" " حيث مقرر الامتحان لعدد اثنى عشر مادة بدأت اليوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٤

وتفقد مدير التأمين لجان الصف الخامس ٢٩ طالبه والصف الثالث ٣٢ طالبة ،التى استكملت امتحاناتها اليوم لمادة "الإدارة فى التمريض".

حيث اطمأن على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز،مستفسراً من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات.

وأكدت مدير المستشفي أنه قد تم توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، و توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أية مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم تزويدها وتجهيزها بكافة احتياجاتها.

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