تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف في الإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، فكانت الحالة الأولى لشدة خشبية مُعدَّة لتنفيذ صبة خرسانية لسقف الدور الحادي عشر بدون ترخيص بشارع المدارس والمنصورة.

أما الحالة الثانية فكانت لشدة خشبية مُعدَّة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة دور سادس علوي بدون ترخيص بشارع شحتة (السكة الحديد سابقًا) والدقهلية بمنطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لمحاولة بناء منزل بالطوب الأبيض البلوك، (بناء مخالف) على أرض زراعية، عبارة عن تشوين مواد بناء.



وتمت الإزالة بحضور مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، الجمعية الزراعية بقرية أبوصوير البلد، رئيس القرية، ومسؤول المتابعة بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.