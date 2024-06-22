يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام تركيا

كشف الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة تركيا الرسمي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتشهد منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" قوة وإثارة كبيرة، حيث تستضيف ألمانيا هذه النسخة من اليورو.

تشكيل البرتغال أمام تركيا

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

ط الدفاع: مينديز، دياز، بيبي، دالوت.

خط الوسط: فيتينها، بالينها، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: لياو، كرستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

وكانت مواجهة التشيك وجورجيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، حيث يحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

فيما تتصدر تركيا صدارة الترتيب بثلاث نقاط، والبرتغال ثانيًا بثلاث نقاط أيضًا.