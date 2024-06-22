طارق عبد العزيز: 30 يونيو عبور جديد والجيش والشرطة دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بأن 30 يونيو عام 2013 علامة فارقه في التاريخ المصري الحديث ، وانها كانت بمثابة عبور جديد للدولة المصرية لايقل عن عبور 1973 ، الذي أعاد لمصر كرامتها وهيبتها ، واعادت 30 يونيو لمصر الوطن المفقود الذي أرادت الجماعات الارهابيه تقويضه وتفيكك مفاصل هذا الوطن الأبي العظيم .

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن التاريخ سيقف كثيراً أمام الدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ بلدة كزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة ، وتصدي لإرهاب دولي منظم أراد التخريب والتدمير ، ولكن وطنية وبسالة قائد جيش مصر في هذا التوقيت ، اوجبت عليه ، مساندة الشعب في مطالبة المشروعة للتخلص من المؤامرة التي أرادت الجماعه الارهابيه تنفيذها في مصر.

ووجة طارق عبد العزيز ، الشكر في ذكري ثورة 30 يونيو للجيش المصري العظيم ولرجال الشرطة الابطال ، الذين دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن من التخريب والتدمير وقدموا أرواحهم لمصر ، وتخليصها ممن أراد لمصر السقوط وجرنا الي عصور الظلام والتخلف ، بدعاوى غير حقيقة مستغلاً الدين كستار للترويج الي أفكاره ومعتقداته للوصول الي اهدافه الغير سوية .

وبعث عضو الشيوخ بباقة شكر وتقدير الي الشعب المصري العظيم الذي فطن الي المؤامرات التي أرادت تفكيك هذا الوطن ، وواجة التحديات بقوة وشجاعه والتحم مع جيشة وشرطته حتي تم الخلاص ، لنكتب عهداً جديداً من الإنجازات والتنميه في ظل دولة 30 يونيو.