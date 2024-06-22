السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طارق عبد العزيز: 30 يونيو عبور جديد والجيش والشرطة دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن

النائب طارق عبد
النائب طارق عبد العزيز

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بأن 30 يونيو عام 2013 علامة فارقه في التاريخ المصري الحديث ، وانها كانت بمثابة عبور جديد للدولة المصرية لايقل عن عبور 1973 ، الذي أعاد لمصر كرامتها وهيبتها ، واعادت 30 يونيو لمصر الوطن المفقود الذي أرادت الجماعات الارهابيه  تقويضه وتفيكك مفاصل هذا الوطن الأبي العظيم .

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن التاريخ سيقف كثيراً أمام الدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ بلدة كزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة ، وتصدي لإرهاب دولي منظم أراد التخريب والتدمير ، ولكن وطنية وبسالة قائد جيش مصر في هذا التوقيت ، اوجبت عليه ، مساندة الشعب في مطالبة المشروعة للتخلص من المؤامرة التي أرادت الجماعه الارهابيه تنفيذها في مصر.

ووجة طارق عبد العزيز ، الشكر في ذكري ثورة 30 يونيو للجيش المصري العظيم ولرجال الشرطة الابطال ،  الذين دفعوا فاتورة إنقاذ الوطن من التخريب والتدمير وقدموا أرواحهم لمصر ، وتخليصها ممن أراد لمصر السقوط وجرنا الي عصور الظلام والتخلف ، بدعاوى غير حقيقة مستغلاً الدين كستار للترويج الي أفكاره ومعتقداته للوصول الي اهدافه الغير سوية .

وبعث عضو الشيوخ بباقة شكر  وتقدير الي الشعب المصري العظيم الذي فطن الي المؤامرات التي أرادت تفكيك هذا الوطن ، وواجة التحديات بقوة وشجاعه والتحم مع جيشة وشرطته حتي تم الخلاص ، لنكتب عهداً جديداً من الإنجازات والتنميه في ظل دولة 30 يونيو.

الجريدة الورقية