صحتك فى أمان ١٤٣

السبت 22/يونيو/2024 - 06:05 م 6/22/2024 6:05:05 PM

الكالسيوم هو ذلك المكون الغريب الذى ينتمى إلى عناصر المعادن ولكنه مختلف كثيرًا عنهم فيحتاجه الأطفال والحوامل والمرأة بعد الخمسين والرياضيون وكبار السن وبعض الاطباء لا تخلو روشتاتهم من الكالسيوم لأسباب كثيرة نشرح منها القليل بإذن الله ولا بد أن نذكر أن بعض المرضى يستخدمون الكالسيوم من أنفسهم وبصفة مستمرة حبًا فى الكالسيوم أو لسابق معرفة أن نقصه يؤدى إلى هشاشة العظام عن المرأة أو هم لا يعرفون السبب والكالسيوم يصنعه الجسد ويأتى أيضًا من خارجه.

والأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم وهو عنصر مهم لصحة العظام طوال الحياة وبالرغم من أن النظام الغذائى هو الطريقة المثلى للحصول على الكالسيوم، فالمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم قد تكون من الخيارات الممكنة لتعويض النقص فى النظام الغذائى وقبل التفكير فى استخدام المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم تأكد من معرفة الكمية التى تحتاج إليها من الكالسيوم وإيجابيات المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم وأى نوع من المكملات تختاره وسلبياتها.

ولا بد أن تعلم أن فوائد الكالسيوم كثيرة ويحتاج جسمك إليه لبناء العظام والحفاظ على قوتها ويحتاج قلبك وعضلاتك وأعصابك أيضًا إلى الكالسيوم ليعملوا بشكل صحيح.

أما فى الأطفال فالمخاطر فيه أعظم والحصول على كمية قليلة للغاية من الكالسيوم وإذا لم تحصل على الكالسيوم الكافى فقد تواجه مشاكل صحية تتعلق بضعف العظام وقد لا يصل الأطفال إلى نمو الجسم الكامل المحتمل عند سن البلوغ، أما بالنسبة للبالغين قد تكون كتلة عظام ضعيفة مما يعرضهم لعامل من عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام ولا يحصل العديد من الأمريكيين على قدرٍ كافٍ من الكالسيوم فى أنظمتهم الغذائية والأطفال والمراهقون معرضون للخطر، وكذلك كبار السن فى عمر 50 عامًا فأكثر، أما المرأة الحامل فتحتاج المرأة الحامل إلى نسبة أكبر من الكالسيوم من المعتاد لبناء عظام الجنين الذى ينمو داخل أحشائها ويمكن أن تأخذ ذلك عن طريق الفم من منتجات الألبان أو المكملات الغذائية.

ومن مفارقات الطب أن علامات نقص الكالسيوم هى كثيرة وأشدها على العظام وأكثرها يحدث فى الأولاد الإفراط فى تناول الكالسيوم قد يسبب التناول الفائض للكالسيوم حدوث فرط كالسيوم الدم وبما أنّ امتصاص الأمعاء له غير فعال فعلى الأرجح يمكن أن يحدث ارتفاع الكالسيوم فى البلازما بسبب الإفراز المفرط للهرمون الدرقى أو ربما بالتناول المفرط لفيتامين دى وكلاهما يُسهِّل عملية امتصاص الكالسيوم أما نقص الكالسيوم وهشاشة العظام فهو انخفاض فى محتوى ملح الكالسيوم فى العظم لكل وحدة حجم ويمكن أن تُعالج بواسطة مكمّلات الكالسيوم وفيتامين دى، كما أنّ تناول كمّيات غير كافية من الكالسيوم والفيتامين دى وربما الفوسفات يمكن أن تقود إلى تلين العظام.

ويقول العارفون بالكالسيوم إنه لمعدن النبلاء ليس له وكلاء شديد الولاء ورد فى قاموس الأطباء أنه لا يعرف الاسترخاء ومن قلة العمل يستاء وهو قوى لمن يعملون فى الخفاء وفى العظام بنّاء سواء بسواء فاذا فهمت النداء سيكفيك عضال الداء.

استشارى القلب–معهد القلب

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