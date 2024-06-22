وزيرة الهجرة تتابع مستجدات الحجاج المصريين بالسعودية.. حصاد الأسبوع

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزيرة الهجرة كما يلي:

1- أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة عملت منذ اليوم الأول لموسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، على متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي بسبب أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر، مشيرة إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة كافة الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، حيث تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.

2- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، في إطار التنسيق فيما بين وزارة الهجرة واللجنة بشأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد تناول اللقاء بين الجانبين مناقشة الملف الخاص بالهجرة والتعاون بشأنه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمشروعات التي يمكن التنسيق بشأنها لتنفيذ استراتيجيات التنمية في جمهورية مصر العربية، بالاستناد إلى العلاقات المصرية الأوروبية الوثيقة.

3- نشرت وزارة الهجرة إنفوجرافا يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي سيقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم، حيث كشف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.

4- في إطار حرصها على التواصل المباشر والمستمر مع أبنء مصر بمختلف دول العالم، طمأنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أصحاب الطلبات والحالات المسجلين في التطبيق بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، من المقيمين في دول تعاني من النزاعات وتعذر استكمال إجراءات التحويلات البنكية الخاصة بهم، بأنه يتم التواصل والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإيجاد السبل والطرق الاستثنائية لسهولة عمليات التحويلات بعد إثبات الجدية في طلباتهم. وطالبت الوزيرة، كافة المصريين المقيمين في تلك الدول التي تعاني النزاعات أو يوجد بها صعوبة في إجراء التحويلات وحتى هذه اللحظة لم يتم البت في أمرهم بالتسجيل عبر الرابط التالي لإقرار الشكل الأمثل للتعامل معهم:

‏https://forms.gle/qPvy7KbZux5RP8dz8

5- تزامنا مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التي كانت إحدى أهم أولويات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور تكليف الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وقالت الوزيرة إن خطة وزارة الهجرة الاستراتيجية استهدفت التوسع فى البرامج التدريبية، والعمل على توفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تحمل على عاتقها جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير البدائل الآمنة للشباب، مؤكدة أن الدولة المصرية قامت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

6- بتكليف من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شارك د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، في اجتماع تشاوري عبر "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي البنك الدولي World Bank، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي لمناقشة تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهجرة: إمكانات أفريقيا غير المستغلة". وقد استعرض سليمان خلال الاجتماع نجاح تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة المصرية، وقال إنه نموذج للتعاون الثنائي الناجح مع الجانب الألماني ويعتبر إحدى الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يقدمه من خدمات مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية والألمانية.

7- في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، "بودكاست" تحت عنوان "معلومة في حدوتة"، حرصا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات. وشددت الوزيرة على حرصها لإطلاق البث الصوتي "البودكاست" بصوتها لأول مرة على منصة «Spotify» الصوتية لمشاركة جموع أبناء مصر في الخارج، والتيسير عليهم للتعريف بمعلومات عن وطنهم بشكل سهل ومبسط، موضحة أن الوزارة حريصة على استغلال وسائل التواصل المختلفة للوصول إلى كافة المصريين بالخارج حول العالم وإعطائهم الفرصة لأن يكونوا جزءا من المستقبل.

8- جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.

9- أهابت وزارة الهجرة بالسادة المواطنين المصريين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، إبلاغ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، على رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).

10- في إطار التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم ومشاركتهم في التضحية من أجله، جددت وزارة الهجرة الدعوة لأبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له، وذلك تحت شعار: "بطولات لا تُنسى.. حكايات يرويها المصريون بالخارج".

11- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، حيث كشفت فيها الوزيرة موقف الحجاج المصريين المفقودين، وكذلك آخر التطورات الخاصة بمتابعة أوضاع الحجاج المصريين، بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية الأزمة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

12- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تصريحات خاصة لجريدة "الجمهورية"، حول آليات وزارة الهجرة في متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رعاية الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة وطمأنتهم، وأهمية توفير كافة الخدمات للتيسير عليهم أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقت الوزارة غرفة عمليات منذ اليوم الأول لبدء المناسك، وذلك للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية.

13- تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، عن دور وزارة الهجرة في خلية الأزمة التي وجه بتشكيلها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج هذا العام، موضحة أن الوزارة تشكل نقطة اتصال ما بين غرفة عمليات الطوارئ التي شكلتها، حيث تتواصل بشكل مباشر مع الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة والسفارة المصرية في المملكة والسلطات السعودية لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين والاطلاع على كافة التفاصيل والتطورات الخاصة بهم أثناء أداء المشاعر المقدسة.

14- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تصريحات خاصة لـموقع "الجمهور" الإخباري، حيث كشفت الآليات التي قامت بها الوزارة خلال أداء مناسك الحج هذا العام، كذلك عن دورها في خلية الأزمة التي وجه بتشكيلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمتابعة الحجاج المصريين، كذلك خطط الوزارة بعد انتهاء الأزمة ومتابعة أوضاع الحجاج في المملكة العربية السعودية.

15- تصدّر البيان الذي أصدرته وزارة الهجرة بشأن متابعة أوضاع الحجاج المصريين المفقودين في الأراضي المقدسة، وعودة جثامين الحجاج المتوفين، الصفحات الأولى لجرائد "الجمهورية" والمساء" والمصري اليوم".

16- احتفت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بقدوم العيد الأضحى المبارك، وقدمت قصصا تاريخية عظيمة، تضمنت شرحا مبسطا بطريقة مختلفة وعن طريق تقنية الـ"بودكاست"، لتعريف الأجيال الناشئة في الخارج بتاريخ حضارتهم، حيث روت تاريخ احتفال المصريين القدماء بالعيد الكبير كما يقال عليه مصر، وطهي طبق "الفتة"، وسبب تسميته بهذا الاسم، وكذلك تقديم قصة تفصيلية عن السيدة هاجر زوجة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم ووالدة سيدنا إسماعيل، والإشارة إلى أنها كانت السبب وراء منسك مهم من مناسك الحج الذي يعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة.