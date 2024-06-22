لطلاب الإعدادية.. المدارس البديلة للثانوية العامة بمستقبل مضمون

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية، وأسرهم، غير الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة، عن بدائل تعادل الثانوية العامة ولها مستقبل جيد في الوظائف أو الالتحاق بالجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانوية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عن بدائل للثانوية العامة من المدارس التكنولوجية التطبيقية.

مدارس بديلة للثانوية العامة

مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة فريش الثانوية الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الإمام الشعراوي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الثانوية الفندقية.

مدرسة الضبعة النووية الثانوية.

مدرسة غبور الثانوية للسيارات.

مدارس WE الثانوية للإتصالات.

مدرسة الطاقة الشمسية الثانوية.

مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الذهب والمجوهرات الثانوية.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات الثانوية.

مدارس إلكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة آي تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية.

مدارس السكك الحديد والطرق الثانوية.

مدارس مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية.

المدارس الثانوية الإيطالية سالزيان.

المدارس الثانوية البريطانية.

مدرسة الأثاث الثانوية بدمياط.

مدرسة الإنتاج الحربي الثانوية.

مدارس الثانوية الجوية.

مدارس الغزل والنسيج.

مدارس البريد.

مدارس البترول.