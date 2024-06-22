حسين الجسمي لجمهوره: ليلة فخمة بحضوركم (صور)

في حفل كامل العدد

في أمسية غنائية رائعة تحمل شواهد متعددة من فخامة الحضور والرقي، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مع الجمهور المكتمل العدد "sold out" في دبي" وتخطى عدد الحضور الـ14 ألف من جمهوره.

وقدم حسين الجسمي حكايات متعددة ومبهرة من العشق والتميز والإبداع، مطلقاً صوته في عنان فضاء المكان، ليطرب بأغنياته وصوته الإماراتي مسامع الجمهور الغفير من مختلف الجنسيات والأعمار، مشعلاً حماسهم الذي تخطى كل حدود الفرح والحب، متربعاً بشهادة الحضور على عرش الأغنية العربية بمختلف الألوان الموسيقية واللهجات العربية، ومتصدراً "تريند" لعدد من المنصات التواصل الإجتماعي في الإمارات.

تفاعل جماهيري كبير

وكان لصعود حسين الجسمي على المسرح تميزاً خاصاً واستثنائياً كعادته في كل حفلاته، ليتنقل على مدار ساعتين وسط تفاعل جماهيري منقطع النظير، عبر مجموعة كبيرة من أغنياته التي اختارها من الألوان الغنائية الإماراتية والسعودية والكويتية والمصرية والعراقية وكافة الألوان الغنائية، ملبياً طلبات وهتافات الجمهور خلال فترة الحفل الضخم، ليبدأ مع أغنية "حامي الدار" المهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسط فرحة وتفاعل الحضور، ناثراً كل معاني المحبة والولاء.

وهنأ حسين الجسمي جميع الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد أن الكلام يعجز عن وصف محبتكم وحضوركم الراقي المبهر، مختتم حديثه بكلمته الشهيرة "زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

والتقى حسين الجسمي بعد إنتهاء الحفل وسائل الإعلام الإماراتية والعربية الحاضرة بممثليها ومراسليها في الإمارات، تحدث فيها عن فخره بمحبة الجمهور وتفاعلهم الكبير، مثنياً على التنظيم الرائع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة "مومنتس ايفانتس"، مؤكداً أنه يجهز أعمال غنائية جديدة ومتنوعة الألوان الموسيقية العربية، سيتم اطلاقها وعرضها أمام الجمهور خلال الفترة ما بعد الصيف.

وطرح الجسمي أغنية "دلع دلع" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، إلي جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

وأحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلًا ضخمًا فى ختام مشاركته بالنسخة الـ 24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.