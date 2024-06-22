أبو حلاوة ياتين| التين الشوكي علاج لأمراض القلب والسرطان.. والواحدة بـ7 جنيهات

أبو حلاوة يا تين، نداء يدخل السعادة والسرور على القلب، إشهارًا لانتشار تلك الفاكهة الصيفية مميزة المذاق في شوارع المحروسة، إذ يعد التين الشوكي من أجمل الفواكه التي تنضج مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ليزداد حلاوة على حلاوته.

فاكهة الغلابة التي لم تعد للغلابة، وذلك للارتفاع الكبير في أسعارها خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت تظهر في شوارع القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبدأ أسعارها من 5 جنيهات للثمرة الصغيرة و 7 جنيهات للثمرة الأكبر.

ويعد التين الشوكي من الفواكه التي واحدة منها لا تكفي، إذ اعتاد المصريون على الوقوف على عربات "التين" ويأكلون حتى يشبعون، ولكن مع الارتفاع الكبير في أسعار تلك الفاكهة الصيفية أصبحت محرمة على البسطاء، فكم تحتاج الأسرة من أموال لشراء "التين" لأطفالها؟.

فوائد التين الشوكي

وللتين الشوكي فوائد عديدة على صحة الإنسان، لاحتوائها على الماء والبروتين والألياف الغذائية، والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للوقاية من الأمراض مثلا الماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، وفيتامينات (أ- ج)، وحمض الفوليك، و السيلينيوم، وغيرهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير فوائد التين الشوكي وهي:

تنظيم مستويات سكر الدم، وخفض فرص الإصابة بمرض السكري.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تحسين صحة القلب والشرايين.

خفض مستويات الكولسترول، وخفض ضغط الدم المرتفع.

تقوية الجهاز المناعي.

تخليص الجسم من السموم.

تحفيز إنتاج كرات الدم البيضاء.

تقوية العظام والأسنان.

المساعدة في خسارة الوزن الزائد.

خفض فرص إصابة الكبد بالأمراض.

تقليل عدد نوبات الشقيقة.

خفض فرص الإصابة بالسرطان، والوقاية من نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى الأشخاص المصابين بالمرض.

الوقاية من تصبغات البشرة والهالات السوداء، وعلامات تقدم السن.

الوقاية من تساقط الشعر.