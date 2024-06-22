"فتة العيد".. ترفع إستهلاك المصريين من البصل لـ 300 ألف طن

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصريين استهلكوا 300 الف طن بصل خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحي بسبب "الفتة".

و أشار في بيان صحفي إنة من معدل الشراء للبصل خلال فترة العيد بلغ ذروتة، بسبب اهتمام المصريين بعمل "فتة العيد"، والتي تشمل ضمن مكوناتها البصل أحد المكونات الرئيسية في صناعة "فتة العيد".



و أن إجمالي إنتاج مصر من البصل يصل لـ 3 مليون طن، ووفق إحتساب نسبة المصريين الذين تفاعلوا مع شراء اللحوم في فترة الإعياد فمن المتوقع أن تصل نسبة إستهلاك البصل في أيام الإجازة لمستوي قياسي وجديد، في ظل انخفاض أسعار البصل مابين متوسط سعري 5 لـ جنيهات للكيلو الواحد.

الجدير بالذكر ان قد كشف حسبن عبد الرحمن ابو الصدام ، نقيب عام الفلاحين: إن انخفاض سعر البصل كان شيئا متوقع، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل عندما كان سعر كيلو البصل 50 جنيها، وقلنا حرفيا إن البصل سيصل للمستهلكين بـ5 جنيهات بداية من نصف شهر أبريل، لكن معظم المتابعين استغربوا تصريحنا حين ذاك.

وأضاف أبو صدام أن السبب الحقيقي وراء انهيار سعر البصل حاليا هو كثرة المعروض بالسوق المحلي لزيادة مساحات زراعة البصل حيث تهافت المزارعون على زراعته بعد ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لأرقام قياسية.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه رغم فتح باب التصدير فإن الإنتاج المحلي أكثر بكثير من المطلوب محليا عالميا، خاصة بعد استئناف الهند أكبر منتجي البصل عالميا تصدير المحصول بعد توقفها قرابة 5 أشهر.

وأشار أبوصدام إلى أن مساحات زراعة البصل هذا الموسم تتعدى الـ 300 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 18 طنا للفدان الواحد بإنتاج كلي يزيد على 3.5 مليون طن هذا الموسم حيث تتربع مصر على المركز الرابع عالميا في إنتاج البصل.