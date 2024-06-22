مصر الأعلى سعرًا في موسم الحج والأكثر شهداء

انتهى موسم الحج هذا العام 2024، بكابوس مرعب فاقت عليه الدولة المصرية، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين صفوف الحجاج ما بين البعثات الرسمية وغير الرسمية إذ قاربت على الـ700 حالة وفاة، وهو ما أثار حالة من الحزن الشديد وعدم اكتمال لفرحة العيد.

فقدت مئات الأسر المصرية، أحباب لهم ما بين الأب أو الأم أو أحد الأشقاء، في يوم وقفة عرفات أو خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكان العدد الأكبر من الحجاج غير النظاميين الذين سافروا إلى الأراضي المقدسة بتأشيرات زيارة أو سياحة، وذلك نتيجة الأسعار الضخمة لموسم الحج هذا العام والتي وصلت إلى نصف مليون جنيه في بعض الأحيان.

فريضة الحج هي حلم كل مسلم ومسلمة، ونتيجة المغالاة في الأسعار وتحول الفريضة والركن الخامس للإسلام إلى تجارة مربحة لشركات السياحة، اضطر الكثيرين إلى اللجوء للطرق غير الرسمية لإتمام دينهم شوقًا وحبًا ورغبةً في زيارة بيت الله الحرام والاغتسال من الذنوب على جبل الرحمة والمغفرة.

وارتفعت أعداد الوفيات بين حجاج بيت الله غير النظاميين، نتيجة عدم توفير شركات السياحة المسؤولة عن سفرهم للخدمات اللازمة لهم، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إذ وصلت حرارة الأرض إلى درجة الغليان على حد تعبير ضيوف الرحمن الذين شاركوا في موسم الحج هذا العام.

وتجاوزت أعداد الوفيات من الحجاج غير الرسميين الـ600 حالة وفاة، أما عن أعداد الوفيات من حجاج البعثات الرسمية وصلت لـ 31 حالة وفاة نتيجة أمراض مزمنة، حسبما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأعداد ضخمة من الحجاج متوفيين في شوارع مكة، وبشهادة عدد من المشاركين في ذلك المشهد المؤلم، بأن كان هناك حالة من عدم التنظيم وغياب تام للأسعافات للمرضى والمصابين، وأيضًا إهمال لجثامين الوفيات بتركهم على جنبات الطرق.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، أن أعداد الحجاج في البعثة الرسمية يتجاوز الـ 50 ألف حاج، ولم يتم حصر أعداد الحجاج غير النظاميين حتى الآن لعد وجود بيانات مسجلة عنهم.

أعداد الوفيات في موسم الحج 2024

وتعتبر مصر هي الأعلي في أعداد الوفيات في موسم الحج 2024، حيث قارب العدد إلى الـ 700 حالة، وسجلت أعداد الوفيات للدول الأخرى 183 إندونيسي، 68 هندي، 60 أردني، 35 تونسي، 13 من كردستان العراق، 11 إيراني، 3 من السنغال، 35 باكستاني، 14 ماليزي، وسوداني واحد.