الفنان تامر عبدالمنعم يعيد البهجة إلى مسرح السامر

فنانون ومثقفون يشيدون بـ نوستالجيا ٩٠/٨٠

أشاد بعض الفنانين والإعلاميين والمثقفين بمجهودات الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومخرج عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠، الذى أعاد البهجة إلى مسرح السامر.

من ناحيته، ساند الفنان خالد سرحان زميله وصديقه تامر عبدالمنعم عبر مقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال : أخويا تامر عبدالمنعم عشرة العمر متألق وبيعيد البهجة في مسرح السامر براڤو.

طول عمرك بطل



وعلق الفنان مصطفى شعبان على أحد منشورات الفنان تامر عبدالمنعم وقال : طول عمرك بطل.



أما الإعلامي القدير عمرو الليثي فعلق قائلاً: ألف مبروك نجاحك وأفكارك المتميزة ولا أخفي عليك فكرة سينما الشعب فكرة رائعة ومبتكرة أحييك عليها أخويا الغالي.

جاءت هذه المساندة والإشادات بعد نجاح عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ التي عرضت خلال موسم عيد الأضحى على مسرح السامر والتي كانت ترفع شعار كامل العدد خلال ثلاثة أيام من عرضها واستمر هذا النجاح بعد عرضها على مسرح قصر ثقافة القناطر.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي إمتلأ المسرح خلالها عن آخره.

وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة وبعدها إلى عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية.