رسالة بالبريد الإلكتروني تثير أزمة في «مرسيدس».. والشرطة تتدخل

تسببت رسالة عبر البريد الإلكتروني في أزمة لفريق مرسيدس المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما أرسل مجهولاً رسالة لمسئولي فورمولا-1، تؤكد أن سيارة السائق البريطاني لويس هاميلتون تعرضت للتخريب.

هاميلتون

رسالة غامضة

ودفعت الرسالة المجهولة الغامضة مسئولي فورمولا-1، لإبلاغ الشرطة، خوفاً من تعرض سيارة السائق البريطاني لويس هاميلتون للتخريب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" بأن الرسالة، التي يُقال إن أحد الموظفين الساخطين في مرسيدس كتبها، أرسلها لكبار الشخصيات في فورمولا-1، بما في ذلك توتو فولف رئيس الفريق، وستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا-1، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بالإضافة لأعضاء وسائل الإعلام – في أعقاب سباق جائزة كندا الكبرى الذي أقيم في وقت سابق هذا الشهر.

رحيل هاميلتون عن مرسيدس إلى فيراري



وأشارت الرسالة إلى أن هاميلتون، الذي سيرحل عن الفريق للانضمام لفيراري في الموسم المقبل، يتعرض لسوء معاملة في موسمه الأخير مع الفريق.

وأكد فريق مرسيدس، الذي يثق في أن الرسالة لم تصدر من داخل الفريق، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه قد حقق في مصدر الرسالة وأحال الأمر إلى الشرطة لمتابعة الأزمة.

واتهمت الرسالة الغامضة التي تحمل عنوان "مذكرة إعدام محتملة للويس"، توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، بأنه "انتقامي" وأن فولف 52 عاما "يقوم بكل شيء ممكن للانتقام من هاميلتون" بعدما اختار الرحيل من مرسيدس والانتقال لفيراري.

وأضافت الرسالة المجهولة أن ذلك يمكن أن يهدد حياة لويس هاميلتون في نهاية الأمر.

هاميلتون الأسرع

جدير بالذكر أن البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، قد سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل هاميلتون، الذي فاز بالسباق ست مرات سابقة، أسرع زمن للفة حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و13 ثانية و264 جزءا من الثانية، في مضمار كتالونيا البالغ طوله 4657 كيلومترا.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الثاني بفارق 022ر0 ثانية، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الثالث بفارق 055ر0 ثانية.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب ومتصدر فئة السائقين هذا الموسم، في المركز الخامس خلف بيير جاسلي، سائق ألبين، علما بانه اشتكى من قلة الثبات.