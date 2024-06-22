تقدم ترحب بمخرجات اجتماع السلم الإفريقي بشأن أزمة السودان

رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بمقررات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (١٢١٨)، على مستوى رؤساء الدول الذي انعقد أمس الجمعة الموافق 21 يونيو 2024، والذي تناول الوضع الكارثي في السودان.

الوضع الكارثي في السودان

وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، في بيان أصدرته منذ قليل، إن مثّل انعقاد الاجتماع، وما تمخض عنه من قرارات نقلة نوعية في رفع درجة إستجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان، التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم بأسره الآن، والتي لا يقتصر تأثيرها على حدود السودان فحسب، بل تهدد محيطه الخارجي بصورة جدية.

وجاء بيان تقدم كالآتي :-

إننا نشيد بقرارات الاجتماع، لا سيما مطالبته لطرفي القتال بالوقف الفوري للعدائيات، وإدانته لكافة الانتهاكات المروعة التي تم إرتكابها في حق المدنيين، ونضم صوتنا للتحذير الذي أطلقه البيان من مخاطر إتخاذ الحرب ابعاداً إثنية وجهوية، وتشديده أنه لا حل عسكري للنزاع وأن المخرج الوحيد هو الحل السلمي التفاوضي، ودعوته للأسرة الدولية والإقليمية للإيفاء بتعهداتها بتوفير الموارد اللازمة للعون الانساني، وابتعاد كافة الأطراف الخارجية عن أي سند لطرفي القتال يزيد من اشتعال الحرب ويغذي دائرة العنف في البلاد.

كما نعبر عن تقديرنا لإلتفات المجلس لضرورة إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين ونثني على دعوته لإنعقاد قمة أفريقية طارئة مخصصة للسودان.

إننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، نثني على قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الافريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.

ختاماً اننا نؤكد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي، في إنهاء النزاع في السودان، وموقفه القوي منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر بتعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وهو موقف لا ينبغي التراجع عنه إطلاقاً، فالحرب قد عمقت من أزمة المشروعية، ولا يجب مكافأة أي من أطرافها بمنحه شرعية لم يمنحها إياه الشعب السوداني المكتوي بنيران الحرب. نؤكد أيضاً تشجيعنا لعمل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

ونرحب بجهودها في السعي لتيسير عملية سياسية تنهي الحرب في السودان، وندعوها لإحكام التنسيق مع الفاعلين الاقليميين والدوليين بما فيها الدعوة التي تعتزم جمهورية مصر العربية تنظيمها قريباً.

ونشدد على أن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً، كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية وواجهاتها، ويجب أن يكون هدفها وقف الحرب وتحقيق تطلعات السودانيين في دولة موحدة مدنية ديمقراطية لا تمييز فيها ولا هيمنة لجهة أو فرد، وهو ما سنظل منفتحين له بالتواصل الفعال مع الآلية ومع محيطنا الاقليمي والدولي.